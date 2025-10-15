S’abonner au mag
Akliouche rend hommage à Adi Hütter

Akliouche rend hommage à Adi Hütter

Un peu de douceur dans ce monde de brutes.

Alors qu’Adi Hütter est le premier entraîneur de Ligue 1 à avoir eu son sac cette saison, Maghnes Akliouche a tenu à rendre hommage à son désormais ex-entraîneur. Sur Instagram, l’international français de 23 ans a glissé quelques mots doux au technicien autrichien, qui l’a coaché pendant deux ans : « Merci pour tout coach. Tout le meilleur pour le futur. »  Des mots simples, mais notables du milieu offensif, souvent mis en valeur par Hütter, désormais remplacé par le Belge Sébastien Pocognoli. Licencié après un début de saison mitigé, Hütter reste le deuxième entraîneur avec le plus de longévité à l’ASM, derrière Leonardo Jardim depuis l’arrivée de Dimitri Rybolovlev à la présidence du club, en décembre 2011.

Classe.

