En espérant qu’il sera calme la prochaine fois qu’il se rendra au Bernabéu. La défaite du Real Madrid en finale de Supercoupe d’Espagne conjuguée à la brouille de la haie d’honneur (et une ribambelle d’autres problèmes aussi) ont eu raison de Xabi Alonso qui a quitté son poste. Dans la foulée, Khabib Nurmagomedov a tenu à livrer son analyse de la situation à la Maison-Blanche.

🚨 Khabib sur Instagram : « Il n'y a rien de tel que la loyauté. Il y a un an, ils le suppliaient, maintenant ils le virent à cause de ses enfants gâtés. Xabi, tu es le MEILLEUR. » pic.twitter.com/z1fXD61wm5 — Le Journal du Real (@lejournaldureal) January 13, 2026

Dans une première story, l’ancien boss et maintenant coach du champion actuel de l’UFC rappelle les bases : « Peu importe que tu arrives dans une salle ou sur un terrain : combattants ou footballeurs, en tant qu’entraîneur principal, c’est toi qui commandes. » Et quand ça coince : « Si tout le monde n’exécute pas tes exigences, alors vous n’êtes clairement pas sur la bonne voie. »

Pour lui, pas de débat : « Xabi Alonso fait partie des trois meilleurs entraîneurs du football moderne. Si ça ne marche pas, il faut changer les joueurs, pas l’entraîneur. »

Enfants gâtés et vestiaire royal

Dans la deuxième story, Khabib élargit le tir et vise l’attitude. Celle d’un vestiaire madrilène jugé trop puissant pour son propre bien : « Il n’y a rien de plus fort que la loyauté. Il y a un an, ils le suppliaient. Aujourd’hui, ils l’ont viré. À cause d’enfants gâtés. »

La vraie question dans tout ça : qui gagne entre Rüdiger et Khabib ?

