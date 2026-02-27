S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • Real Madrid-Benfica (2-1)

Le frère d'Otamendi aurait publié une image raciste à l'encontre de Vinícius Júnior

AB
Toutes les limites sont franchies. Dans la tourmente depuis les insultes racistes qu’aurait proférées Gianluca Prestianni à l’encontre de le de Vinícius Júnior, Benfica se retrouve dans une nouvelle histoire, du même – et triste – acabit. En effet, après le barrage retour de Ligue des champions perdu contre le Real Madrid (2-1), le frère de Nicolás Otamendi s’en serait aussi pris à Vinícius en publiant une image à caractère raciste révèlent les médias portugais. On y voit le joueur brésilien grimé en singe. La publication à ensuite été supprimée.

Otamendi n’a pas encore réagi

Une attaque qui, si elle est avérée, ajouterait un peu plus de gravité à la situation dont est victime Vinícius Júnior depuis plusieurs jours, et même plusieurs années. La famille Otamendi et le club de Benfica n’ont, pour le moment, pas réagi. Pour rappel, une enquête visant Gianluca Prestianni a été ouverte par l’UEFA et est toujours en cours.

