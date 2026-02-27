Lionel Messi chute à cause d’un fan

Pas touche à la Pulga ! À la fin du match amical entre l’Inter Miami et l’Independiente del Valle (2-1) à Puerto Rico, des supporters sont rentrés sur le terrain, cherchant le graal : une photo ou une accolade avec Lionel Messi. Si certains d’entre eux ont réussi, ce n’est pas le cas d’un autre qui, rattrapé par des agents de sécurité, s’est fait plaquer au sol à la Antoine Dupont.

Dans sa chute, le jeune homme a emporté Messi qui, lui aussi, s’est donc retrouvé au sol. Heureusement, plus de peur que de mal, pas de blessure, l’Argentin s’est simplement relevé, agacé tout de même. Le supporter n’aura donc jamais sa photo… mais sûrement une belle amende.

يا لطيف يالفوضى pic.twitter.com/2z7MPUrhwe — Messi World (@M10GOAT) February 27, 2026

C’est lequel sur le terrain, Messi ?

Messi a marqué, les 12 500 spectateurs ne sont pas venus pour rien. Mais le reste du match a dû être terrible à regarder. En effet, le coup d’envoi a été retardé à cause d’un problème de maillots, les deux équipes étant venues avec des tuniques noires. Aucune solution n’a été trouvée, tant pis pour le public.

Ce qui nous permet de penser à ce jour où l’OM a joué contre Auxerre avec un maillot… de l’AJA.

