S’abonner au mag
  • États-Unis
  • Inter Miami

Lionel Messi chute à cause d’un fan

EA
6 Réactions
Lionel Messi chute à cause d’un fan

Pas touche à la Pulga ! À la fin du match amical entre l’Inter Miami et l’Independiente del Valle (2-1) à Puerto Rico, des supporters sont rentrés sur le terrain, cherchant le graal : une photo ou une accolade avec Lionel Messi. Si certains d’entre eux ont réussi, ce n’est pas le cas d’un autre qui, rattrapé par des agents de sécurité, s’est fait plaquer au sol à la Antoine Dupont.

Dans sa chute, le jeune homme a emporté Messi qui, lui aussi, s’est donc retrouvé au sol. Heureusement, plus de peur que de mal, pas de blessure, l’Argentin s’est simplement relevé, agacé tout de même. Le supporter n’aura donc jamais sa photo… mais sûrement une belle amende.

C’est lequel sur le terrain, Messi ?

Messi a marqué, les 12 500 spectateurs ne sont pas venus pour rien. Mais le reste du match a dû être terrible à regarder. En effet, le coup d’envoi a été retardé à cause d’un problème de maillots, les deux équipes étant venues avec des tuniques noires. Aucune solution n’a été trouvée, tant pis pour le public.

Ce qui nous permet de penser à ce jour où l’OM a joué contre Auxerre avec un maillot… de l’AJA.

Lionel Messi a un très gros regret

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.