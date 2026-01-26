Un joueur argentin en larmes devant Lionel Messi

Believe, croire en ses rêves. Oui, un match amical peut rendre heureux. La preuve avec celui entre l’Alianza Lima et l’Inter Miami ce week-end. Alan Cantero a coché toute sa bucket list en une seule soirée : une victoire nette (3-0), une interaction avec son idole absolue, Lionel Messi, et cerise sur le gâteau, une liquette de la Pulga offerte en personne.

À la fin du match, le natif de San Juan âgé de 27 ans a pris son courage à deux mains pour aller parler à son compatriote, l’occasion de partager une accolade et d’échanger les maillots en bonne et due forme.

Un tatouage de Messi sur la cuisse

« Quand j’étais petit et que je jouais avec mes amis, je disais toujours que j’étais Messi, c’est l’inspiration de tous, a-t-il réagi après le match selon des propos relayés par Infobae. Je suis fier d’avoir partagé le même terrain que lui. C’est un rêve. Je vais garder ce maillot pour toujours. »

L’émotion n’a pas pu attendre le vestiaire, Cantero a laissé échapper quelques larmes sur la pelouse sous les yeux attendris de ses coéquipiers. Rien d’étonnant quand on sait qu’on trouve sur sa cuisse droite un tatouage de Messi embrassant la Coupe du monde 2022.

Encore mieux qu’un autographe.

