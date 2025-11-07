Messi compare la Coupe du monde 2022 à la naissance de ses enfants

Quelle Coupe du monde ?

Lionel Messi va bien, merci pour lui. Après avoir reçu les clés de la ville de Miami, pour le club de laquelle il a prolongé jusqu’en 2028, l’Argentin a participé à l’America Business Forum, une convention qui mêle sport et business.

Sur scène, l’attaquant de l’Inter floridien est revenu sur son sacre en finale du Mondial 2022, le premier pour l’Albiceleste depuis 36 ans. Cet événement semble l’avoir particulièrement touché puisqu’il n’hésite pas à le comparer à la naissance de ses trois fils, âgés de 6 à 12 ans : « Même si cela n’a rien à voir, quand j’ai remporté la Coupe du monde au niveau professionnel, j’ai ressenti la même chose que lorsque mes enfants sont nés. C’est un sentiment difficile à expliquer, tellement spécial et intense que tous les mots me manquent pour le décrire. »

ESTO SE SIENTE SER CAMPEON DEL MUNDO🏆 Leo Messi explica lo que se siente ser campeón “es como volver a ser padre” #marcausa #messi #campeon pic.twitter.com/XYOvsZyZWo — MARCAenUSA (@MARCAenUSA) November 5, 2025

Et pour le selfie que lui a imposé Salt Bae, il a les mots ?

