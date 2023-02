Mais qui a laissé Salt Bae gâcher les célébrations de l’Argentine ?

Les likes et les retweets ont des conséquences. On le savait sans doute déjà, mais le quotidien le rappelle sans cesse. Dimanche soir, après la victoire des Argentins en finale de la Coupe du monde, Nusr-Et, alias Salt Bae, l’influenceur qui vend des entrecôtes hors de prix à des gens qui ont peut-être oublié combien coûte une bavette de 150 grammes chez leur boucher, dans un restaurant « normal » ou au rayon viande du supermarché, s’est incrusté dans les célébrations et les festivités des joueurs de l’Albiceleste. Et vas-y que je pose avec la Coupe, et viens par-là Di María, et allez que je te chope le bras de Lionel Messi… Autant de clichés qui viennent garnir son copieux compte Instagram, suivi par 50 millions (!!!) d’abonnés, et qui regorge de nombreux autres instantanés pris avec des joueurs – le cuisinier turc vouant, pour le coup, a priori une véritable passion pour le football et se démerdant même peut-être pas trop mal avec ses pieds à en croire quelques-unes de ses vidéos. Alors, c’est vrai, les joueurs auraient pu, ou auraient dû, l’envoyer paître. Et même un peu plus fermement s’ils se sont éventuellement retrouvés à contrecœur à devoir taper la pose à côté de lui finalement. Mais ils avaient peut-être d’autres choses auxquelles penser à ce moment précis de leur journée, de leur carrière, de leur vie, que de repousser ce fan un peu encombrant.

Even Messi knows salt bae is a hack pic.twitter.com/c457o1GnHt — Z Bo (@zekedabolina) December 18, 2022

La véritable question qu’il faudrait se poser, c’est : « QUE FOUTAIT SALT BAE SUR CETTE PUTAIN DE PELOUSE LORS DE LA FINALE DE LA COUPE DU MONDE ? » Qui l’a laissé rentrer ou passer ? La FIFA ? Le Qatar ? Peu importe, parce qu’il y a fort à parier qu’ils n’y voyaient sur le coup, et n’y voient sans doute encore au lendemain des faits, aucun mal. Après tout, avec sa meute de followers, chacune de ses photos avec la Coupe augmente la visibilité de celle-ci. Tout comme chacune de ses vidéos dans lesquelles il fait dégouliner du gros sel sur son coude en direction d’un T-bone (en en foutant partout à côté), ou met des fessées à des grosses pièces de bœuf Wagyu en rugissant comme un fauve, font de la publicité pour la région (il a des restaurants aux quatre coins de la planète dont, entre autres, à Dubaï ou à Doha). Sur le fond et sur la forme, il participe, comme tous les influenceurs, attirés par le faste (et les régimes fiscaux ?) du coin, à glamouriser – même si la définition est très vaste, on s’entend… – les endroits où il pose ses couteaux.

S’il n’est peut-être pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, son comportement est symptomatique de 2022, voire de toute l’époque : voilà quelqu’un qui se croit au-dessus des codes parce qu’il rassemble une large audience, quelqu’un qui se pense suffisamment au-dessus de la bienséance pour arracher quelques selfies-sésames quitte à paraître vulgaire parce qu’il a du réseau, dans le but de montrer que lui, il y était et qu’il pouvait s’arroger le droit de toucher le trophée le plus convoité du football. Cependant, le cuistot aux lunettes de soleil n’est pas le seul coupable. Les footballeurs ne sont certainement pas étrangers à sa prise de confiance, eux qui se ruent à tour de bras dans ses établissements pour avoir leur vidéo du chef qui leur fourre une tranche de barbaque saignante dans le gosier depuis plusieurs années maintenant. Le tout validé par nos likes et nos retweets qui gonflent toujours un peu plus son ego comme son business. Sauf que ce dimanche 18 décembre, sur l’herbe du Lusail Stadiuam, les bouts de viande – argentine, en plus, le graal pour un boucher –, pour Salt Bae, c’était eux. Et lui, il était le gros grain de sel qui se pose n’importe comment dessus.