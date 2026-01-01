Première historique pour le Soudan

Un CSC et puis c’est tout.

Malgré sa défaite lors du troisième match du groupe E face au Burkina Faso (0-2), le Soudan avec sa victoire face à la Guinée Équatoriale était déjà assuré de se qualifier parmi les meilleurs troisièmes. Les plus attentifs espéraient tout de même voir un but soudanais face aux Étalons.

🇸🇩 Le Soudan devient la 1ère équipe de l'histoire à passer la phase de groupes à la Coupe d'Afrique des Nations sans qu'aucun joueur de son rang n'ait trouvé le chemin des filets. Le seul but du Soudan a été inscrit par Saul Coco 🇬🇶 #CAN2025 — Stats Foot (@Statsdufoot) December 31, 2025

Merci Coco

Mais pour la première fois de l’histoire de la compétition, les Faucons de Jediane se sont qualifiés les huitièmes de finale de la CAN sans inscrire le moindre but durant les trois matchs de la phase de poule. Les protégés de Kwesi Appiah ont remporté la rencontre face à la Guinée Équatoriale grâce à un but contre-son-camp du défenseur Saul Coco (0-1). Les Soudanais affronteront le Sénégal au prochain tour, ce samedi 3 janvier.

À jamais les premiers.

