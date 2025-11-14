S’abonner au mag
  • Amical
  • Angola-Argentine (0-2)

Lionel Messi s’offre l’Angola

Au lendemain du pétage du plomb de Cristiano Ronaldo, le message est envoyé.

Malgré les contestations du peuple, Lionel Messi a été accueilli en héros en Angola. Pour célébrer les 50 ans de son indépendance, le pays africain s’est offert la présence de l’Argentine sur son sol – contre la modique somme de 17 millions d’euros alors que la situation économique locale est loin d’être au beau fixe – et l’octuple Ballon d’or était visiblement d’humeur à se donner en spectacle.

La première de Panichelli

Venu avec quelques cadeaux, il a d’abord offert un caviar à Lautaro Martínez avant de faire le break d’une frappe croisée à ras de terre prouvant à ses hôtes qu’il était loin d’être cramé. Trop occupés à acclamer l’ancien Barcelonais, les 50 000 spectateurs ne se sont même pas rendus compte que Joaquín Panichelli faisait, pour l’occasion, son premier match sous les couleurs de l’Albiceleste.

C’est lui que le monde va bientôt apprendre à connaître.

