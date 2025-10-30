L’Angola sort le chéquier pour affronter l’Argentine de Lionel Messi

Joan Laporta lui a bien appris l’art de la négo.

Les Palancas Negras mettent les petits plats dans les grands. Le 14 novembre prochain, l’Angola s’offre l’Argentine pour un amical de prestige, organisé dans la foulée des célébrations de l’indépendance (fêtée le 11 novembre). Une belle affiche, un joli symbole, et surtout un énorme chèque signé à Buenos Aires pour que Lionel Messi daigne poser les crampons à Luanda.

Douze millions pour voir Messi

Selon Sport News Africa, l’affaire coûtera autour de 12 millions d’euros. Oui, douze. Pour un match sans enjeu, mais avec Messi dans l’avion, ce qui semble suffire à remplir le Stade du 11-Novembre.

La présence de La Pulga fait grimper le prix, un peu comme une option cuir et GPS sur une vieille Clio. D’autres pays, comme le Maroc, avaient tenté le coup, avant de lâcher l’affaire face aux exigences argentines, jugées un peu… lunaires. L’Angola, lui, a préféré sortir le chéquier.

Après tout, on ne fête pas tous les jours son indépendance avec un octuple Ballon d’or en invité d’honneur.

