Le Barça prépare un amical à gros billets au Pérou

Doucement mais sûrement, Joan Laporta arrivera outre-Atlantique.

Privé de son voyage doré à Miami, le FC Barcelone compte bien se refaire la cerise en décembre prochain. Selon Mundo Deportivo, le club négocie la tenue d’un match amical au Pérou, prévu après la dernière journée de Liga de l’année, face à Villarreal.

Si les Blaugrana prennent la peine d’ajouter 10 000 kilomètres au compteur, ce n’est pas pour les ceviches : la proposition financière est estimée entre 7 et 8 millions d’euros, un montant difficile à refuser pour un club en quête de cash rapide.

Laporta, président et VRP

Initialement, le match à Miami devait rapporter environ 6 millions d’euros aux Catalans. Avant ça, le club avait aussi dit non à une rencontre en Libye (5 millions sur la table) pour des raisons de sécurité. Résultat : les Barcelonais n’ont encore rien joué, mais ont déjà perdu près de 10 millions de recettes potentielles. L’idée du détour par Lima arrive donc comme une aubaine.

Joan Laporta, jamais avare d’un plan financier borderline, a réuni mardi à la Ciutat Esportiva les capitaines, Hansi Flick et Deco pour leur exposer la situation, le club veut accepter l’offre péruvienne. Après la défaite dans le Clásico, le président a tenté de remettre un peu de baume au cœur à tout le monde, tout en expliquant que le match représenterait « une belle bouffée d’oxygène » pour les comptes du club.

Entre deux trêves et trois deals manqués, les Blaugrana s’apprêtent donc à troquer les plages de Miami pour les hauteurs andines. Tant que le compte en banque respire, tout va bien au royaume Laporta.

