Un jeune joueur de Metz grièvement blessé dans l’incendie de Crans-Montana

Le terrible incendie qui a fait plus de 40 victimes dans la nuit du Nouvel An à Crans-Montana, en Suisse, frappe également le monde du football. Au lendemain du drame, le FC Metz a fait savoir qu’un jeune joueur de son centre de formation avait été « grièvement brûlé ». « Le FC Metz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club originaire de Mont-Saint-Martin, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana (Suisse) dans la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre », ont écrit les Grenats dans un communiqué.

Le #FCMetz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana. L'ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance. — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 1, 2026

Le joueur de 19 ans, qui avait été convoqué pour la première fois dans le groupe professionnel lors du 32e de finale de Coupe de France mais sans entrer en jeu, a été transporté par avion en Allemagne, où il est actuellement soigné. « Des nouvelles de Tahirys seront transmises en cas d’évolution significative de son état de santé. Dans cette attente, le FC Metz demande à toutes et tous de bien vouloir respecter la vie privée de Tahirys et de sa famille », poursuit le FC Metz.

Les joueurs perdus de vue à relancer en 2026