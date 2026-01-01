Le conseil de Camavinga à Endrick

Rhabillé pour l’hiver.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de l’Olympique lyonnais Endrick, la recrue star de ce mercato hivernal du côté des Gones, a fait ses premiers pas au club et s’est livré sur ses premières impressions depuis son arrivée.

Dans la vidéo, l’attaquant de 19 ans avoue avoir hâte de commencer son aventure lyonnaise : « J’ai hâte de m’entraîner, de jouer. Je suis très content » et a notamment parlé quelques mots de français aux employés du club.

Camavinga a conseillé de ne pas porter de vert

Eduardo Camavinga, a prévenu son ancien coéquipier de ne pas porter de vert durant son passage dans la capitale des Gaules : « Camavinga m’a parlé de la couleur du maillot de Saint-Étienne », a avoué Endrick dans la vidéo. En dessous de la fameuse vidéo on peut également apercevoir un message de l’international tricolore lui rappelant ses paroles : « Frère, tu dois savoir que pour ton équipe, Lyon, les rivaux de toujours sont Saint-Etienne, donc ne porte jamais des choses vertes ». L’international brésilien n’aura donc le droit de porter du vert que s’il rejoue avec la Seleção durant les six mois de son prêt dans le Rhône.

