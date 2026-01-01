S’abonner au mag
  • France
  • Olympique lyonnais

Le conseil de Camavinga à Endrick

LB
Le conseil de Camavinga à Endrick

Rhabillé pour l’hiver.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de l’Olympique lyonnais Endrick, la recrue star de ce mercato hivernal du côté des Gones, a fait ses premiers pas au club et s’est livré sur ses premières impressions depuis son arrivée.

 

Dans la vidéo, l’attaquant de 19 ans avoue avoir hâte de commencer son aventure lyonnaise : « J’ai hâte de m’entraîner, de jouer. Je suis très content » et a notamment parlé quelques mots de français aux employés du club.

Camavinga a conseillé de ne pas porter de vert

Eduardo Camavinga, a prévenu son ancien coéquipier de ne pas porter de vert durant son passage dans la capitale des Gaules : « Camavinga m’a parlé de la couleur du maillot de Saint-Étienne », a avoué Endrick dans la vidéo. En dessous de la fameuse vidéo on peut également apercevoir un message de l’international tricolore lui rappelant ses paroles : « Frère, tu dois savoir que pour ton équipe, Lyon, les rivaux de toujours sont Saint-Etienne, donc ne porte jamais des choses vertes ». L’international brésilien n’aura donc le droit de porter du vert que s’il rejoue avec la Seleção durant les six mois de son prêt dans le Rhône.

Mieux vaut prévenir que guérir.

Tu sais que t'as suivi le premier quart du 21e siècle de foot quand...

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!