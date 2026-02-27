S’abonner au mag
  • Algérie

Raïs M'Bolhi prend sa retraite

Raïs M’Bolhi prend sa retraite

Raïs, au repos. Oui, après une décennie à garder les buts algériens et une ultime pige à l’ES Mostaganem (D1), Raïs M’Bolhi prend sa retraite comme l’annoncent les médias locaux. À 39 ans, le portier iconique des Verts dépose ainsi sagement les gants, au terme de 20 ans de carrière (440 matchs), dont la moitié passée en sélection. L’un des meilleurs du continent africain.

Allemagne 2014 : la consécration

De M’Bolhi, l’on retiendra ainsi son vécu international, honoré par 96 capes et deux titres majeurs : CAN 2019 et Coupe arabe 2021. Moins forte, sa vie en club s’est étalée entre seize équipes et neuf pays (France, Japon, Grèce, Bulgarie, USA ou Arabie saoudite). Raïs M’Bolhi, ce sont surtout deux Coupes du monde disputées, en 2010 et 2014, dont une édition brésilienne restée dans les mémoires pour sa prestation face à l’Allemagne – future championne du monde – en huitièmes de finale, avec dix arrêts au compteur.

One, two, three, viva M’Bolhi !

