S’abonner au mag
  • International
  • Algérie

Maxime Lopez met les choses au clair concernant la sélection algérienne

TB
Maxime Lopez met les choses au clair concernant la sélection algérienne

Comme ça, la rumeur arrête de courir. Invité sur le plateau de Ligue 1+ ce dimanche, Maxime Lopez a une nouvelle fois été interrogé sur son souhait de joueur un jour pour l’Algérie. L’occasion pour le milieu de terrain du Paris FC de mettre les choses au clair, alors que cette rumeur de le voir revêtir le maillot des Fennecs a fait jaser. « J’ai ce lien avec l’Algérie par rapport à ma mère. Mes grands-parents y sont enterrés, a-t-il tout d’abord rappelé. Depuis très jeune j’ai pris position sur les sélections. J’ai toujours parlé de l’équipe de France. Ces derniers temps, beaucoup de choses ont été dites par rapport à une de mes interviews, où je disais que si un jour on m’appelait, j’irais. Mais je crois qu’aujourd’hui j’arrive à un âge où il faut savoir être raisonnable. »

Sous les yeux de son compère Ilan Kebbal, également présent en plateau, l’ancien marseillais a poursuivi : « Je pense qu’il y a des joueurs qui sont plus à même que moi d’aller représenter l’Algérie, qui le méritent plus, des joueurs plus locaux, qui ont une plus grosse attache que moi. C’est pour ça qu’il n’y aura pas de sélection en Algérie. C’est un choix. »

Du haut de ses 28 ans, l’international espoir français tire donc un trait sur la possibilité d’être un jour convoqué avec une sélection A. « Si aujourd’hui j’ai pris cette décision, c’est parce que ça fait un bon moment que j’en ai parlé avec mes proches, a-t-il conclu. J’ai énormément de respect pour eux, pour le peuple, pour l’équipe nationale que je supporte parce que j’ai mes amis qui y jouent. Je leur souhaite le meilleur pour la Coupe du monde et pour tout ce qui va arriver dans le futur, mais il n’y aura pas de sélection algérienne pour moi. »

Un appel du pied déguisé à destination de DD ?

Maxime Lopez et l’Algérie : de quoi être vert

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
103
197
12
Revivez Strasbourg-PSG (1-2)
Revivez Strasbourg-PSG (1-2)

Revivez Strasbourg-PSG (1-2)

Revivez Strasbourg-PSG (1-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!