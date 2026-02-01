Maxime Lopez met les choses au clair concernant la sélection algérienne

Comme ça, la rumeur arrête de courir. Invité sur le plateau de Ligue 1+ ce dimanche, Maxime Lopez a une nouvelle fois été interrogé sur son souhait de joueur un jour pour l’Algérie. L’occasion pour le milieu de terrain du Paris FC de mettre les choses au clair, alors que cette rumeur de le voir revêtir le maillot des Fennecs a fait jaser. « J’ai ce lien avec l’Algérie par rapport à ma mère. Mes grands-parents y sont enterrés, a-t-il tout d’abord rappelé. Depuis très jeune j’ai pris position sur les sélections. J’ai toujours parlé de l’équipe de France. Ces derniers temps, beaucoup de choses ont été dites par rapport à une de mes interviews, où je disais que si un jour on m’appelait, j’irais. Mais je crois qu’aujourd’hui j’arrive à un âge où il faut savoir être raisonnable. »

"Depuis des années, il m'a toujours parlé d'entraîner l'OM" 💬 Maxime Lopez apporte son éclairage sur la période délicate de son ancien coach dans son ancien club. pic.twitter.com/vGZuF5MXMM — L1+ (@ligue1plus) February 1, 2026

Sous les yeux de son compère Ilan Kebbal, également présent en plateau, l’ancien marseillais a poursuivi : « Je pense qu’il y a des joueurs qui sont plus à même que moi d’aller représenter l’Algérie, qui le méritent plus, des joueurs plus locaux, qui ont une plus grosse attache que moi. C’est pour ça qu’il n’y aura pas de sélection en Algérie. C’est un choix. »

Du haut de ses 28 ans, l’international espoir français tire donc un trait sur la possibilité d’être un jour convoqué avec une sélection A. « Si aujourd’hui j’ai pris cette décision, c’est parce que ça fait un bon moment que j’en ai parlé avec mes proches, a-t-il conclu. J’ai énormément de respect pour eux, pour le peuple, pour l’équipe nationale que je supporte parce que j’ai mes amis qui y jouent. Je leur souhaite le meilleur pour la Coupe du monde et pour tout ce qui va arriver dans le futur, mais il n’y aura pas de sélection algérienne pour moi. »

