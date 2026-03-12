Courtois trouve l’ambiance autour du Real de plus en plus « toxique »

Le diagnostic du docteur Courtois. À la suite de la victoire du Real Madrid contre Manchester City en 8es allers de Ligue des champions (3-0), les vestes se sont vite retournées. Mais en habitué, le gardien belge n’a pas la mémoire aussi courte, se souvenant des torrents de critiques qui ont déferlé sur la Maison-Blanche avant ce succès.

Pire : la Pieuvre de Brée trouve ces récriminations sont de plus en plus acerbes. « Je me souviens que lors de ma première année, il n’y avait pas cette ambiance un peu toxique, entre guillemets, où tout est considéré comme terrible, affreux, et où la moindre défaite est synonyme de désespoir, balance le grand bonhomme. C’est vrai que nous avons connu une saison en dents de scie, mais pour moi, le plus grand manque de respect est envers le vestiaire. »

Et ça bosse, au Real !

Le géant madrilène trouve surtout injuste les critiques concernant le professionnalisme de sa bande, accusée d’avoir un poil dans la main (ou plutôt dans le pied) après les curieuses déroutes contre Albacete en Coupe du Roi ou encore Getafe en championnat.

« On nous dit que nous ne sommes pas professionnels, que nous avons demandé à ne pas jouer à Albacete, que nous avons plus de pouvoir que l’entraîneur, s’insurge Courtois. Je trouve ça faux, car nous sommes des professionnels et nous faisons ce que l’entraîneur nous demande. Nous ne sommes pas là pour dire : “On n’a pas envie de s’entraîner aujourd’hui.” Mais parfois, ces rumeurs émergent et créent une atmosphère toxique avec les supporters qui pensent que nous faisons tout ce que nous voulons. »

Et encore, il reste poli.

