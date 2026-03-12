Le lieu de la Finalissima est connu, et ça ne devrait pas déplaire aux Espagnols

Qui sera le champion de l’univers ? La coupe des champions CONMEBOL-UEFA, plus connue sous le nom de Finalissima, opposera l’Espagne championne d’Europe à l’Argentine championne d’Amérique du Sud (et accessoirement championne du monde) le 27 mars prochain.

Au départ, celle-ci devait prendre place au Qatar, au stade Lusail, mais le conflit géopolitique au Moyen-Orient a poussé l’organisation à revoir ses plans. Plusieurs villes s’étaient proposées, dont Londres, Madrid, Rome, Miami et Paris, mais un des protagonistes aura finalement la chance d’évoluer à domicile. En effet, Cope rapporte ce jeudi que la rencontre se jouera au stade Bernabéu de Madrid.

La Roja à domicile

Ce match ressemble à des retrouvailles. Les deux nations ne se sont plus affrontées depuis un amical en 2018, alors que la Roja n’a plus évolué au Bernabéu depuis le match amical contre le Brésil en mars 2024 (3-3). Du côté argentin, alors qu’il a déjà remporté le trophée en 2022 contre l’Italie, Lionel Messi retrouve l’antre des Merengues, où il a inscrit 15 buts en 24 matchs contre le Real Madrid. Et pour la première fois, Lamine Yamal, la nouvelle étoile du Barça, affrontera la Pulga Messi, légende absolue des Blaugrana.

Le match de la passation de pouvoir ?

Une délocalisation à Paris pour la Finalissima entre l’Espagne et l’Argentine ?