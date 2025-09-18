Les Bleus tiennent leur revanche sur l’Argentine... au classement FIFA

L’équipe de France bat enfin l’Argentine !

Ce jeudi, la FIFA a dévoilé son tout nouveau classement mondial et l’équipe de France, troisième lors des deux derniers classements, se situe désormais à la deuxième place, derrière l’Espagne. Les Tricolores retrouvent cette place après l’avoir perdue l’an passé, aux dépens des derniers champions d’Europe en titre. L’Argentine de Messi, première jusqu’à présent, perd deux places et complète ce podium derrière les Bleus.

🔝🇪🇸 Spain claim the top spot in the latest #FIFARanking! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 18, 2025

La Suisse avance, l’Allemagne recule

Dans le reste du classement, la Suisse grimpe à la 17e position. Un bond de deux places, permettant à la sélection de Murat Yakın de passer devant le Japon et le Sénégal. En revanche, les résultats irréguliers de l’Allemagne se font ressentir dans le classement : la Mannschaft quitte le top 10 en perdant trois places et se positionne désormais à la 12e place, derrière l’Italie et le Maroc.

Le prochain classement mondial sera disponible dès le 25 octobre prochain. D’ici là, les Bleus, leaders de leur groupe avec six points sur six possibles, auront à affronter l’Azerbaïdjan et l’Islande, pour la suite des éliminatoires du prochain Mondial en 2026.

Prochain objectif : la première place avant le départ de DD ?

