Le cri de guerre trop mignon du SCO

La meilleure équipe de France a encore frappé.

Angers a signé sa troisième victoire sur les quatre dernières journées ce dimanche sur la pelouse de Nice (0-1). Grâce à ce succès, le SCO finira le week-end avec sept points d’avance sur le barragiste et huit sur le premier relégable. Les joueurs d’Alexandre Dujeux ont logiquement fêté ça dans le vestiaire, où le fils de l’un d’eux s’est mué en chef d’orchestre. Debout sur la table, il a lancé le fameux chant « On a joué, on a gagné », suivi par tout le groupe. Un joli moment de partage.

Contraste saisissant à Nice avec cette fois la mignonnerie du week-end 😍 Le chant de la victoire dans le vestiaire d'@AngersSCO par un supporter spécial 🧒#OGCNSCO pic.twitter.com/62jK8rVXHZ — L1+ (@ligue1plus) December 7, 2025

Joie partagée dans le vestiaire 🥰 pic.twitter.com/ELYzU1NNpP — Angers SCO (@AngersSCO) December 7, 2025

Vu comment il se régale, on lui souhaite que le SCO gagne le plus souvent possible.

