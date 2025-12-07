S’abonner au mag
  • Ligue 1

Le cri de guerre trop mignon du SCO à Nice

QB
Le cri de guerre trop mignon du SCO

La meilleure équipe de France a encore frappé.

Angers a signé sa troisième victoire sur les quatre dernières journées ce dimanche sur la pelouse de Nice (0-1). Grâce à ce succès, le SCO finira le week-end avec sept points d’avance sur le barragiste et huit sur le premier relégable. Les joueurs d’Alexandre Dujeux ont logiquement fêté ça dans le vestiaire, où le fils de l’un d’eux s’est mué en chef d’orchestre. Debout sur la table, il a lancé le fameux chant « On a joué, on a gagné », suivi par tout le groupe. Un joli moment de partage.

Vu comment il se régale, on lui souhaite que le SCO gagne le plus souvent possible.

Angers enfonce Nice dans la crise

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La France finira-t-elle en tête de sa poule au Mondial ?

Oui
Non
Fin Dans 23h
114
36
50
Revivez la victoire du PSG contre Rennes (5-0)
Revivez la victoire du PSG contre Rennes (5-0)

Revivez la victoire du PSG contre Rennes (5-0)

Revivez la victoire du PSG contre Rennes (5-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!