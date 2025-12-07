Angers enfonce Nice dans la crise

Nice 0-1 Angers

But : Belkhdim (33e)

Des résultats soporifiques, des violences, un climat très tendu…

Et une défaite, encore : à l’occasion de la quinzième journée de Ligue 1, durant laquelle Nice pensait reprendre du poil de la bête, les Aiglons ont à l’inverse fait le contraire en s’inclinant contre Angers sur la plus courte des marges. La faute à Yassine Belkhdim, notamment, qui a marqué l’unique but de la rencontre à la demi-heure de jeu au terme d’un joli mouvement collectif. Et à Tom Louchet, aussi, expulsé au début du second acte en raison d’une semelle sur Jacques Ekomié.

Abdelli, comme un symbole

Mais également à l’ensemble de ses partenaires, qui n’ont pas montré assez de choses pour éviter ce nouveau revers malgré les noms de Terem Moffi ou Jeremie Boga floqués dans leur dos. Himad Abdelli a ainsi pu se balader tranquillement avec le ballon dans le camp adverse, et le SCO assurer une victoire importante pour atteindre le onzième rang du classement en doublant son adversaire du jour (douzième, qui a par ailleurs été copieusement sifflé dans son stade et qui a perdu pour la septième fois consécutive).

Que va décider Franck Haise, maintenant ?

🇲🇦 Yassine Belkhdim à la conclusion d'un superbe mouvement pour le @AngersSCO ! Nice est mené à domicile, rien ne va plus 🤯#OGCNSCO pic.twitter.com/DCDKGcTZOj — L1+ (@ligue1plus) December 7, 2025

