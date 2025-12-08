S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J15
  • Lorient-Lyon (1-0)

Lyon, champion des cartons rouges

À défaut d’être premier en championnat.

Défait par Lorient ce dimanche soir (1-0) et relégué à la cinquième place du classement de Ligue 1, l’Olympique lyonnais a au moins eu le panache de se hisser premier du nombre de cartons rouges reçus cette saison après l’expulsion d’Ainsley Maitland-Niles.

Puissance cinq

Le second avertissement délivré à la 42e minute de jeu à l’expérimenté international anglais et synonyme de fin de match en infériorité numérique a porté le nombre de cartons rouges reçus par l’OL à 5 en 15 rencontres. Aucune équipe n’a fait plus en Ligue 1 cette saison. Coupable d’une faute d’antijeu sur Arsène Kouassi cinq minutes plus tôt avant de laisser ses coéquipiers à dix, Maitland-Niles a déclenché le courroux de son entraîneur en conférence de presse : « Nous avons terminé 5 matchs avec des cartons rouges. C’est difficile dans ces conditions. Quand on a déjà reçu un jaune et qu’on fait ça, c’est de notre faute. Je ne peux pas accepter le rouge. Je lui avais dit de faire attention. » 

Moussa Niakhaté, de son côté, a fustigé le nombre d’expulsions subies par son équipe au micro de Ligue 1+ : « Cette irrégularité d’une semaine à l’autre. Si on veut aller plus haut, c’est compliqué. Ça commence à être embêtant. »

La définition même de ne pas apprendre de ses erreurs, mais de les refaire inlassablement.

