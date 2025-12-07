Quel avenir pour Sergio Ramos ?

« C’était mon dernier match. »

À l’issue de la partie opposant Monterrey à Toluca, match comptant pour les demi-finales du tournoi d’ouverture du Championnat d’hiver et remporté par le second club nommé, Sergio Ramos a officialisé son départ en indiquant qu’il ne prolongerait pas son contrat.

"Obviamente sí, es fue mi último partido en México". Sergio Ramos. ¡Gracias capitán! 💙🤍 pic.twitter.com/GIqVCZmpGP — Soy Rayado y tengo Aguante (@AguanteRayado) December 7, 2025

Arrivé au Mexique en février 2025, le défenseur central a marqué quatre buts et a disputé 27 rencontres. Désormais, la question de son avenir se pose : l’Espagnol compte-t-il prendre sa retraite et mettre fin à sa carrière, ou souhaite-t-il faire durer le plaisir ? Et dans ce dernier cas, une destination exotique serait-elle privilégiée ?

À moins que l’ancien du Real Madrid ne songe à la Coupe du monde 2026 avec la Roja, et favorise ainsi la visibilité…

Sergio Ramos : stop ou encore ?