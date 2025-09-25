L’énorme raté de Sergio Ramos qui pénalise Monterrey

La boulette fatidique.

Prétendant au titre en Liga mexicaine avec Monterrey, Sergio Ramos aurait pu aider son équipe mercredi soir à prendre les commandes du championnat. Opposés au Deportivo Toluca, les Albiazules ont rapidement mené au score, et auraient même pu faire le break sur penalty après 20 minutes. Sauf que voilà : le défenseur espagnol l’a complètement foiré. Cette fois, pas de ballon mis sur orbite comme en 2012 contre le Bayern, mais une panenka toute naze, permettant au gardien Hugo Gonzalez de capter tranquillement le cuir.

Une erreur qui coûte très cher

Quinze minutes après cet incroyable manqué, voilà les Rayados de Monterrey menés 3 buts à 1 par un Toluca revanchard. L’entrée du revenant Anthony Martial n’a pas stoppé l’hémorragie : une défaite 6-2 finalement, la première pour les coéquipiers de Ramos depuis mi-juillet. Monterrey se retrouve désormais troisième, juste derrière… Toluca, à la différence de buts.

¡OSOOOOTE! 😳😳😳😳 Ⓜ️ Sergio Ramos le regaló el penal a Hugo González 🧤😈#ElMejorFutEnTUDN en @ElNueveOf 📺 pic.twitter.com/zl8OISHlwC — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 25, 2025

Tout le monde n’est pas Zidane en finale de la Coupe du monde 2006…

Anthony Martial quitte Athènes, mais reste dans l’exotisme