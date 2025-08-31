S’abonner au mag
Sergio Ramos se lance dans la chanson en solo !

La légende du Real Madrid s’attaque aux charts.

Désormais à Monterrey au Mexique, actuel leader du championnat, Sergio Ramos n’oublie pas son autre passion dans la vie : la chanson. Déjà présent sur des featurings par le passé, le champion du monde espagnol – qui compte 246 000 auditeurs mensuels sur Spotify – publie ce dimanche à 19h son premier single : « Cibeles ».

Il y raconte notamment son départ du Real il y a quatre ans – départ que Ramos n’a jamais souhaité –, ainsi que les seize années passées chez les Merengues où l’Espagnol a décroché 22 titres.

Ça sent le tube !

Monterrey profite de la défaite de River pour passer en huitièmes, l’Inter première du groupe E

AC

