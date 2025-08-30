Saint-Étienne laisse filer deux points face à Grenoble

AS Saint-Étienne 1-1 Grenoble

Buts : Nadé (36e) pour les Verts // Diaby (77e) pour le GF38.

Carton rouge : Mouyokolo (90e+5) pour Grenoble.

Invaincu, mais frustré.

L’AS Saint-Étienne n’a pas pu faire mieux qu’un match nul 1-1 face à Grenoble ce samedi au stade Geoffroy-Guichard. Malgré une maîtrise globale des événements, les hommes d’Eirik Horneland ont concédé l’égalisation sur l’une des rares opportunités des Grenoblois. Au classement, l’ASSE conserve la tête de la Ligue 2 avec 8 unités, tandis que le GF38, qui prend là son premier point, occupe la seizième place.

L’ouverture du score est venue des pieds de Mickaël Nadé. Trouvé dos au but dans la surface, le défenseur profite d’une approximation de Stone Mambo pour trouver les filets à bout portant (1-0, 36e). Les Verts monopolisent le ballon et dominent assez largement leur adversaire, qui peine à se créer la moindre occasion franche. Jusqu’à la 77e minute de jeu : trouvé par Shaquil Delos, Yadaly Diaby trompe Gautier Larsonneur d’une reprise de la tête (1-1, 77e). En fin de rencontre, Loris Mouyokolo est exclu pour un second carton jaune après une faute sur Lucas Stassin (90e+5).