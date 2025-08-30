S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J4
  • Saint-Étienne-Grenoble (1-1)

Saint-Étienne laisse filer deux points face à Grenoble

FL
Saint-Étienne laisse filer deux points face à Grenoble

  AS Saint-Étienne 1-1 Grenoble

Buts : Nadé (36e) pour les Verts // Diaby (77e) pour le GF38.

Carton rouge : Mouyokolo (90e+5) pour Grenoble.

Invaincu, mais frustré.

L’AS Saint-Étienne n’a pas pu faire mieux qu’un match nul 1-1 face à Grenoble ce samedi au stade Geoffroy-Guichard. Malgré une maîtrise globale des événements, les hommes d’Eirik Horneland ont concédé l’égalisation sur l’une des rares opportunités des Grenoblois. Au classement, l’ASSE conserve la tête de la Ligue 2 avec 8 unités, tandis que le GF38, qui prend là son premier point, occupe la seizième place.

L’ouverture du score est venue des pieds de Mickaël Nadé. Trouvé dos au but dans la surface, le défenseur profite d’une approximation de Stone Mambo pour trouver les filets à bout portant (1-0, 36e). Les Verts monopolisent le ballon et dominent assez largement leur adversaire, qui peine à se créer la moindre occasion franche. Jusqu’à la 77e minute de jeu : trouvé par Shaquil Delos, Yadaly Diaby trompe Gautier Larsonneur d’une reprise de la tête (1-1, 77e). En fin de rencontre, Loris Mouyokolo est exclu pour un second carton jaune après une faute sur Lucas Stassin (90e+5).

FL

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine