Brice Maubleu, légende grenobloise, signe à Saint-Étienne

Maubleu vire au vert.

C’est un monument du GF38 qui fait ses valises. Brice Maubleu, gardien au club depuis ses 13 ans, s’en va pour la Ligue 1 et le Forez. À 34 ans, il a signé un contrat de deux ans (plus une année en option) avec l’AS Saint-Étienne. De la Ligue 1 au N3, du N3 à la Ligue 2, le capitaine isérois aura tout connu avec son club formateur, dans lequel il aura disputé plus de 300 matchs, malgré une pige de deux saisons du côté de Tours (de 2012 à 2024). Le club alpin a annoncé que cette décision avait été prise d’un commun accord entre le joueur et le club.

𝗕𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗠𝗮𝘂𝗯𝗹𝗲𝘂 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳é𝗿é à 𝗹’𝗔𝗦𝗦𝗘 ! A la demande de Brice Maubleu, légende grenobloise, et à la suite d'un accord commun, le gardien de but est transféré à @ASSEofficiel ,promu en L1. 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐁𝐫𝐢𝐜𝐞💙🤍 ➡️https://t.co/tvzTcmxesJ pic.twitter.com/oEKVSjCycl — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) August 21, 2024

Le huitième renfort de l’été stéphanois vient assurer la doublure de Gautier Larsonneur, seul au poste depuis le départ d’Etienne Green.

On a le droit d’être gardien de l’ASSE sans avoir un nom de couleur ?

