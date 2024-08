C’est l’histoire d’un amour.

Étienne Green quitte les Verts de Saint-Étienne. Le gardien de 24 ans, né d’un papa anglais et d’une maman française, rejoint Burnley, dans son pays natal. Il a signé un contrat de trois ans avec les Clarets, relégués en Championship cette saison. L’international U21 anglais avait réussi son baptême de feu en Ligue 1 en 2020.

Homme du match, sauveur d’un penalty alors qu’il n’était que quatrième gardien des Verts lors de sa première rencontre pro, Green avait lancé une belle histoire avec Saint-Étienne : arrivé à 9 ans, il s’appelle ainsi car sa maman a voulu rendre hommage à la capitale du Forez. Mais depuis 2020, il n’a joué que l’équivalent d’une saison, entre la Ligue 1 et la Ligue 2.

We are pleased to confirm the arrival of goalkeeper Etienne Green on a three-year deal for an undisclosed fee 🤝

The 24-year-old joins the Clarets from Ligue 1 side Saint-Etienne and joins up with Scott Parker's squad ahead of the upcoming campaign.

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 7, 2024