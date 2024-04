Pronostic Grenoble Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne enchaine à Grenoble

Dans le Top 5 lors de la 1ère partie de saison, Grenoble s’est complétement écroulé depuis plusieurs semaines. Cette perte de vitesse a poussé les dirigeants à licencier Hognon et a nommé Peyrelade. L’ancien coach de Rodez a eu des difficultés lors de ses premières rencontres avec des nuls à domicile et des revers en déplacement. Finalement, le GF38 a obtenu son 1er succès à Annecy (0-1) le week-end dernier sur un penalty du capitaine Benet. Ce mardi, les Isérois voudront enchainer face à l’ASSE. Dixième, Grenoble accuse 5 points de retard sur la 5e place et abat certainement sa dernière carte lors de ce choc. ► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

De son côté, l’AS Saint Etienne s’est parfaitement relancée depuis l’arrivée de Dall’Oglio. Après avoir connu une incroyable série de revers, le club du Forez s’est replacé dans la course à la montée. Actuellement, le club stéphanois est en 3e position avec 4 points de retard sur Auxerre, leader et 3 sur le SCO d’Angers. Cette fin de saison s’annonce incroyable car la Ligue 2 est très serrée. Après sa piètre prestation à Ajaccio, le club du Forez était déterminé à se reprendre face à Bordeaux. Malgré plusieurs grosses occasions pour Cafaro et Cardona, les Verts se sont fait surprendre sur une frappe déviée de Diaz. Alors que l’ASSE poussait pour revenir au score, Nadé a craqué et s’est fait logiquement expulsé pour un second carton jaune. En infériorité numérique, Sainté semblait se diriger vers la défaite, avant que Cardona ne surgisse pour inscrire un doublé dans le temps additionnel dont un bijou de technique. Cette réalisation a fait chavirer un Geoffroy Guichard plein à craquer et donner beaucoup de confiance à l’ASSE. Si Dall’Oglio sera privé de Nadé, il pourra s’appuyer sur Wadji de retour. En forme, les Verts semblent en mesure de s’imposer à Grenoble.

