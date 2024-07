Le Real Madrid va rendre hommage à Nacho

Un show pour Nacho.

Le Real Madrid a annoncé dans un communiqué qu’un « acte institutionnel d’hommage et d’adieu » à son ancien capitaine, Nacho Fernández, aura lieu le 24 juillet prochain. La cérémonie se déroulera à la Ciudad Real Madrid, en la présence du président du club, Florentino Pérez. Nacho, qui à 34 ans vient de remporter l’Euro avec l’Espagne, a quitté le Real récemment pour rejoindre l’Arabie saoudite et le club d’Al-Qadsiah.

Comunicado Oficial: acto de despedida de Nacho. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 22, 2024

Cet hommage semble bien mérité pour le défenseur espagnol, qui est un pur produit de la Maison Blanche. Au club depuis ses onze ans, le natif de Madrid a disputé plus de 350 matchs avec le maillot blanc, pour 26 trophées remportés. Devenu capitaine du Real en 2023 après le départ de Karim Benzema, Nacho a gagné une nouvelle fois la Ligue des champions cette saison, rejoignant ainsi le cercle très privé des Madrilènes comptant six coupes d’Europe avec le Real, avec Luka Modrić et Dani Carvajal.

À voir si Nacho regrettera son départ une fois installé en Arabie saoudite.

Lucas Vázquez prolonge avec le Real Madrid