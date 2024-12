Florentino Pérez a joué un rôle dans le départ de Lionel Messi du Barça

L’aventure de Messi au Barça s’est donc arrêtée sur quelques coups de fil.

Dans un article publié ce jeudi, le média espagnol Sport est revenu en détail sur la non-prolongation de Lionel Messi au Barça, à l’été 2021, qui avait conduit quelques jours plus tard à l’arrivée de la superstar argentine au Paris Saint-Germain. Il s’en est fallu de peu, en réalité, pour que la Pulga poursuive son aventure en Catalogne. Le président barcelonais, Joan Laporta, sait que son club est en difficulté financière à cette époque, mais peut alors compter sur des liquidités provenant du fonds CVC pour boucler la grosse opération. Très confiant, le dirigeant appelle même Jorge Messi, père de, pour l’informer de la bonne nouvelle.

Laporta pas si loin de prendre la porte

Coup de trafalgar : Florentino Pérez, président du Real Madrid, est lui contre l’arrivée de CVC en Espagne, et se met alors à passer quelques coups de fil à d’autres dirigeants du Barça, pas au courant des petites manigances de Laporta. Notamment à José Elias, principal garant du conseil d’administration de Barcelone, qui a soutenu Laporta dans sa campagne présidentielle à hauteur de 40 millions d’euros et menace alors de les retirer si l’accord CVC est passé. Laporta doit alors revoir sa position par rapport au fonds d’investissement afin de maintenir sa place dans l’élection à la présidence du Barça, et par conséquent… laisser filer Leo Messi. Petite info supplémentaire pour faire encore plus de mal aux supporters du Barça : le communiqué de presse de prolongation était déjà prêt, tout comme le nouveau contrat. Qui ne sera finalement jamais signé, donc.

Et pendant ce temps-là, Nasser al-Khelaïfi se frottait les mains.

