Kai Havertz replace Arsenal derrière Liverpool en Premier League

Alors qu’il recevait Ipswich Town ce vendredi pour son dernier match de l’année, Arsenal a assuré le minimum syndical en signant une victoire 1-0 grâce à un but de Kai Havertz, enchaînant une dixième rencontre de rang sans défaite toutes compétitions confondues. Les hommes de Mikel Arteta profitent du revers de Chelsea face à Fulham ce jeudi (1-2) pour prendre la deuxième place de la Premier League avec 36 points. Toujours leader, Liverpool compte six unités de moins avec une rencontre de retard à disputer.

Le seul but de la rencontre tombe après un peu plus de vingt minutes de jeu : profitant d’un centre avorté de Gabriel Martinelli, Leandro Trossard envoie une seconde cartouche dans la boîte vers Havertz, qui n’a plus qu’à finir en ouvrant son pied droit (1-0, 23e). Devant au score, les Londoniens monopolisent le ballon (68% de possession), poussent pour faire le break (13 tirs au total), mais se heurtent à des Tractor Boys solides. Insuffisant toutefois pour espérer égaliser : battu au coup de sifflet final, le promu reste embourbé dans la zone rouge du classement à la 19e place (avec 12 pts), accusant trois unités de retard sur Wolverhampton, dernier non relégable.

