Pronostic Arsenal Ipswich : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal profite de la faiblesse du promu

En pleine forme, Arsenal a remporté une victoire en Coupe de la Ligue contre Crystal Palace (3-2) avant de les surclasser en Premier League (1-5), consolidant ainsi sa 3e place à 2 points de Chelsea et 6 de Liverpool qui est leader. Malgré quelques absences notables en défense (White, Calafiori, Zinchenko, et Tomiyasu), les Gunners peuvent compter sur un potentiel offensif redoutable et ce malgré l’absence de l’excellent Saka, auteur de 5 buts et 10 passes décisives, qui s’est blessé le week-end dernier. Ainsi Havertz, également à 5 réalisations, sera amené à prendre davantage de responsabilités, au même titre qu’un Gabriel Jesus qui a planté à 2 reprises face à Palace le week-end dernier. Cependant, le danger peut surgir de partout. Les centraux Saliba et Gabriel, déjà auteurs de 6 buts à eux 2 cette saison, pourraient faire la différence sur coups de pied arrêtés, d’autant qu’Arsenal devrait largement dominer ce match.

Ipswich, promu en Premier League, peine à atteindre son objectif de maintien à mi-saison. Actuellement 19e et relégable, le club n’a toujours pas gagné à domicile. Après une série de 3 défaites, une victoire à Wolverhampton (1-2) lui avait brièvement redonné espoir, mais un lourd revers contre Newcastle (0-4) a confirmé ses difficultés. Les absences de plusieurs joueurs clés, comme Hirst, Ogbene, Tuanzebe, et potentiellement Greaves, affaiblissent encore davantage une équipe déjà en souffrance, malgré les efforts de Delap (6 buts) et Szmodics (3 buts). Face à une équipe d’Arsenal en grande forme, le promu devrait nettement s’incliner.

