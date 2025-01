Le premier gros coup du mercato est pour Rennes !

Mieux que la fève dans la galette.

Le mercato vient tout juste d’ouvrir, mais il commence fort à Rennes. Le SRFC a officialisé la signature de Seko Fofana ce mercredi. Le milieu de terrain d’Al-Ettifaq a signé pour quatre ans et demi, jusqu’en juin 2029. Un très joli coup pour relancer le club breton, décevant 12e de Ligue 1. « Les discussions avec Arnaud Pouille et Frederic Massara ont fait la différence, justifie le joueur sur le site de sa nouvelle équipe. Ils m’ont évoqué le projet et l’attente des actionnaires. Le message a été fort et la décision a été très simple par la suite. Je suis très excité à l’idée de débuter, il y a des joueurs de talent à Rennes et je pense que le club n’est pas à sa place. On va voir la chance de pouvoir enchaîner les matchs et de démontrer que le début de saison était en dessous du potentiel du club. » Il entrera vite dans le vif du sujet puisque Rennes se déplacera à Nice vendredi (21h) puis recevra Marseille samedi prochain.

𝗩𝗼𝘂𝘀 𝗹'𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝗱𝗶𝗲𝘇, 𝗹𝗲 𝘃𝗼𝗶𝗰𝗶. ''Belle année à tous les Rennais'' 📺 pic.twitter.com/UllQZqjP3C — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 1, 2025

Présenté dans une vidéo où il arrive avec un bouquet de fleurs pour souhaiter « bonne année à tous les Rennais », Fofana était dans le viseur des Rouge et Noir depuis plusieurs mois. « L’arrivée de Seko, elle a été réfléchie dans les premiers jours qui ont suivi l’arrivée du coach Jorge Sampaoli, glisse ainsi le directeur général Arnaud Pouille. Nous sommes donc ravis de l’accueillir aujourd’hui, pour bien attaquer 2025. C’est le signe de la volonté des propriétaires et de l’ensemble de la gouvernance de construire quelque chose de radieux pour l’avenir du Stade Rennais. » Parti de Lens en juin 2023, l’Ivoirien a passé un an et demi en Arabie saoudite, jouant d’abord à Al-Nassr, puis à Al-Ettifaq, où il était sous les ordres de Steven Gerrard.

Bizarre, pourtant le championnat saoudien est super stimulant selon Cristiano Ronaldo…

