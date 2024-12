Seko Fofana vers un retour en Ligue 1

Seko plaît toujours autant dans l’Hexagone.

L’ancienne star du RC Lens, partie en 2023 en Arabie Saoudite, pourrait faire son retour en France. Selon les informations du journal L’Equipe, Seko Fofana serait l’une des priorités du mercato hivernal du Stade Rennais. Convoité par Arnaud Pouille, le nouveau président du club et ancien DG de Lens où Fofana et lui y ont écrit ensemble certaines des plus belles pages récentes de l’histoire du club de l’Artois, Fofana (29 ans) – prêté cette saison par Al Nassr à Al Ettifaq – aurait été sensible à la proposition d’un contrat de quatre ans émise par les dirigeants rennais.

Une piste également appréciée par le directeur sportif Rouge et Noir, Frédéric Massara, et validée par le nouveau coach Jorge Sampaoli. En cas d’arrivée en Bretagne, le milieu international ivoirien serait la première recrue d’envergure pour la Ligue 1. Avec une interrogation quand même : Fofana a t-il encore les cannes pour ramener Rennes, actuel 12e de Ligue 1, vers son objectif initial de terminer européen ?

Brice Samba en route vers Rennes ?