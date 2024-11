Pas de vainqueur entre le club de Cristiano Ronaldo et celui de Neymar

Le derby, le vrai.

Simakan, Laporte, Talisca, Ronaldo, Sadio Mané, Brozović, d’un côté, Mitrović, Milinković-Savić, Lodi, Cancelo, Koulibali, Malcom, Bono de l’autre, et même l’arbitre allemand Felix Zwayer, le derby de Riyad avait fière allure malgré l’absence du Ney’. À la fin de la soirée, Al-Hilal conserve son trône de leader, et Al-Nassr reste troisième. Le Brésilien Anderson Talisca a régalé dès la première minute du pied droit, son mauvais, et le gardien brésilien Bento a cru sauver son équipe jusqu’à la 77e minute, quand Sergej Milinković-Savić a piqué sa tête.

Georges-Kévin N’Koudou encore buteur

La vraie star de la Saoudi Pro League, c’est en réalité Georges-Kévin N’Koudou. L’ancien nantais a marqué son pénalty dans le temps additionnel pour que son club de Damac rejoigne Al-Riyadh. Il avait avant été passeur décisif sur un but d’un ancien de Ligue 1, Habib Diallo. Malgré leurs buts, les deux compères stagnent à la 14e place de la Saudi Pro League, à deux points de la zone de relégation.

Ils n’ont que 29 ans tous les deux.

