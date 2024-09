Neymar est de retour à l’entraînement collectif avec Al-Hilal

Tiens, un revenant.

Neymar a annoncé qu’il était de retour à l’entraînement collectif avec Al-Hilal, presque un an jour pour jour après avoir été victime d’une grave blessure au genou gauche avec la sélection brésilienne, alors que son retour en compétition est annoncé à janvier 2025 a minima.

Une bonne nouvelle pour lui et son club, qui s’impatientait de voir à l’oeuvre l’attaquant brésilien, apparu seulement cinq fois pour un but et deux passes décisives, lui qui a été raflé à prix d’or au PSG au mercato estival 2023 (90 millions d’euros) et joueur le plus cher de l’effectif de Jorge Jesus (100 millions d’euros par saison). « Je suis heureux d’être de retour dans le groupe », a écrit l’ancien attaquant du Barça sur son compte Instagram.

Toujours pas inscrit dans la liste des joueurs aptes à disputer la Saudi Pro League (pour le moment), il postule néanmoins pour la Ligue des champions asiatique.

Le duo avec Malcom s’annonce explosif.

L’Arabie saoudite s’impatiente de revoir Neymar sur un terrain