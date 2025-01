Neymar attendu à Santos ce mercredi

C’est chaud, ça brûle !

D’après les informations du média brésilien Diário do Peixe, la direction du club de Santos aurait bel et bien trouvé un accord avec Neymar pour que l’ancien attaquant du PSG casse son contrat avec Al-Hilal, où il est tombé en disgrâce aux yeux de son entraîneur, et signe ainsi libre dans son club formateur. Du prêt de six mois initialement évoqué, le deal passerait à un contrat jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une pige en option avec une participation au Mondial 2026 dans le viseur. Neymar aura alors 34 ans.

En attendant, il pourrait fêter son 33e anniversaire en grande pompe puisque Mister 100% Jesus célébrerait l’âge du Christ le 5 février prochain contre Botafogo, quatre jours après la date à laquelle la direction paulista espère bien le présenter à son public en lever de rideau du derby contre le São Paulo FC.

Un terrain à préparer

Selon le quotidien Globo, la direction serait d’ailleurs déjà en négociations avec l’équipementier Umbro, afin que la marque au losange assure un réassort de maillots conséquents à destination des groupies déjà prêtes à dégainer leurs réaux pour marquer le retour du fils prodigue. Le board de Santos chercherait également à signer de nouveaux investisseurs dans les prochains mois dans l’optique de garder Neymar une saison de plus. Car même s’il consentirait à un gros effort sur son salaire en quittant Al-Hilal, nul doute qu’il ne jouera pas non plus pour des cacahuètes.

Cela dit, l’aller-retour jusqu’à la fête d’anniversaire de sa sœur coûtera moins cher à présent.

