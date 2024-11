Santos de retour en première division brésilienne

O Rei doit être fier de là-haut.

Rétrogradé la saison dernière en deuxième division, le club brésilien de Santos a déjà validé son grand retour en Brasileirão Assaí, le championnat de première division au Brésil. L’ancien club de Pelé, qui a formé Neymar Jr notamment, a remporté ce lundi soir son duel sur la pelouse de Coritiba (0-2) pour composter son billet pour l’élite. Actuellement premier du championnat avec 68 points, Santos ne peut plus être rejoint par le Ceará Sporting Club, cinquième (57 points) à deux journées de la fin de la saison.

Le club de l’État de São Paulo a fait la différence en première mi-temps, prenant l’avantage grâce à son attaquant Wendel Silva (20e) et scellant le score via Romulo Otero sur coup franc direct (41e), preuve que le geste n’a pas encore disparu au pays du futebol. Derrière le Peixe, trois clubs sont les mieux placés pour rejoindre la première division : Mirassol, Novorizontino et Sport Recife.

Voilà qui ne devrait pas calmer les rumeurs du grand retour au pays.

Neymar bientôt de retour au Brésil ?