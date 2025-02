La très belle inspiration de Neymar, buteur sur un corner direct

Tout va bien loin de l’agitation de la Ligue 1.

De retour dans son club formateur, Neymar reprend des couleurs à Santos et retrouve sans doute le plaisir de jouer au foot. Ce dimanche soir, le joueur de 33 ans s’est encore illustré à l’occasion de la rencontre face à l’Inter de Limeira comptant pour la 12e journée du championnat Paulista.

Un corner direct et deux passes décisives

L’ancien du PSG a inscrit un magnifique corner direct du pied droit, qui a fait trembler les filets adverses avec l’aide du poteau opposé. Un but inscrit à la 27e minute, entre deux passes décisives pour Tiquinho Soares. Une première période pleine pour Santos et Neymar, qui s’est aussi amusé en chambrant les supporters adverses avant de planter.

UGASUAGSDUASGDUAGSUDGA O NEYMAR METEU UM GOL OLÍMPICO! O ADM TÁ COMPLETAMENTE MALUCO! NÃO É POSSÍVEL! KKKKKKKKKKKKKK #Paulistão2025 pic.twitter.com/8S3vby2Npk — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 23, 2025

Santos a enchaîné un troisième succès d’affilée (3-0) et Neymar semble enfin lancé (2 buts et 3 offrandes en six matchs) avec sa nouvelle équipe.

C’est quand même plus sympa que l’Arabie saoudite, non ?

