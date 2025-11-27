Neymar s’est entraîné malgré l’avis médical

Y a pas que sur Netflix que c’est « Le chaos parfait ».

Tout juste annoncés sur la touche après une énième blessure au genou gauche, Neymar et ses dribbles (ou du moins ce qu’il en reste) ne devaient plus voir une pelouse en cette fin d’année 2025. Mais, comme il y a toujours un « mais » avec l’attaquant brésilien, ce dernier a décidé de continuer à nous surprendre. Le média brésilien Globo rapporte que l’attaquant de Santos a, après avoir subi des tests physiques ce mercredi, participé à une partie de l’entraînement collectif.

Un miracle ? Non. Une bêtise ? Plutôt, oui. Car selon les médecins du club brésilien, Neymar devait stopper toute activité sportive et même passer par une arthroscopie, susceptible de l’éloigner des terrains pour environ un mois.

O penúltimo treino antes do próximo confronto! ⚪⚫ pic.twitter.com/ju6u81Lpm2 — Santos FC (@SantosFC) November 26, 2025

Mission maintien avant la mission Coupe du monde

De retour dans le club de son enfance depuis le début de l’année 2025, Neymar souhaite par-dessus tout maintenir Santos au sein de l’élite brésilienne. 17es au classement, les Santistas auront l’occasion de sortir la tête de l’eau ce vendredi soir face à Sport Recife, la lanterne rouge du championnat. Une rencontre que l’artiste souhaiterait à tout prix jouer, malgré son incertitude.

Mais, toujours selon Globo, le risque d’aggravation de la blessure de Neymar n’est pas à exclure et pourrait compromettre le début d’année 2026 de l’ancien Barcelonais, ainsi que sa présence au rassemblement du mois de mars, le dernier avant ce qui pourrait être sa dernière Coupe du monde…

C’était plus simple quand il fallait inventer des blessures pour aller au carnaval.

