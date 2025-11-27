S’abonner au mag
Cette crèche ne plaît pas à Thomas Meunier, mais alors pas du tout

CM
Une belle candidature posée sur le bureau d’Estelle Denis pour son émission sur RMC.

Ce jeudi, Thomas Meunier a réagi à une publication du média La Libre sur X (ex Twitter), qui partageait une initiative de la ville de Bruxelles. Cette année, la capitale fabriquera une crèche de Noël sans tissus et sans visage : « un mélange inclusif pour que tout le monde s’y retrouve ». 

Au lieu d’approuver, de passer son chemin, ou de partir en pause dej’ (il était 11h30), le Diable rouge a dégainé sa plume pour commenter le post, un brin cynique : « On touche le fond… et on continue de creuser ».

Des propos transphobes en 2023

Il s’était déjà illustré dans le domaine à l’été 2023, en critiquant une proposition de loi de l’État belge sur la possibilité de changer de sexe et de prénom plusieurs fois pour les personnes transgenres. « Le monde part en cacahuètes, et à une belle vitesse », « on ne choisit pas son orientation sexuelle à la carte, le Gouvernement fait fausse route », s’agaçait-il, tout aussi inspiré.

Ça doit être sympa les discussions Petit Jésus avec Olivier Giroud.

