Cette crèche ne plaît pas à Thomas Meunier, mais alors pas du tout

Ce jeudi, Thomas Meunier a réagi à une publication du média La Libre sur X (ex Twitter), qui partageait une initiative de la ville de Bruxelles. Cette année, la capitale fabriquera une crèche de Noël sans tissus et sans visage : « un mélange inclusif pour que tout le monde s’y retrouve ».

On touche le fond... et on continue de creuser. https://t.co/CdC0H1O4sr — Thomas Meunier (@ThomMills) November 27, 2025

Au lieu d’approuver, de passer son chemin, ou de partir en pause dej’ (il était 11h30), le Diable rouge a dégainé sa plume pour commenter le post, un brin cynique : « On touche le fond… et on continue de creuser ».

Des propos transphobes en 2023

Il s’était déjà illustré dans le domaine à l’été 2023, en critiquant une proposition de loi de l’État belge sur la possibilité de changer de sexe et de prénom plusieurs fois pour les personnes transgenres. « Le monde part en cacahuètes, et à une belle vitesse », « on ne choisit pas son orientation sexuelle à la carte, le Gouvernement fait fausse route », s’agaçait-il, tout aussi inspiré.

