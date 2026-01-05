Andy Delort s’éclate toujours avec l’AC Ajaccio

Il n’y a pas qu’à la CAN qu’on s’amuse.

Relégué administrativement en Régional 2 l’été dernier, l’AC Ajaccio peut au moins se consoler d’une chose : Andy Delort s’y sent chez lui. L’ancien de la maison a régalé ce dimanche face à Ghiso Prunelli, rappelant qu’il avait quand même fréquenté d’autres pelouses que celles du septième échelon français : celles de Toulouse, Nice et Montpellier, par exemple.

Pendant ce temps, Andy Delort a l'air de s'éclater en R2 avec l'AC Ajaccio ! 😮‍💨⚡️ L'enchainement avec le geste puis la passe D avec l'extérieur du pied, c'est violent... (IG : acajaccio)pic.twitter.com/LnLSPIc6Kf — Footballogue (@Footballogue) January 4, 2026

À 33 ans piges, l’ancien international algérien a dégainé la panoplie complète : dribble derrière la jambe, petit pont et passe décisive de l’extérieur du pied. À la réception, Majid Saïd n’avait plus qu’à déguster pour ouvrir le score.

Arrivé à la rescousse en septembre

Le club corse a ensuite doublé la mise pour s’imposer 2-0, confirmant son statut de leader après dix journées (35 points dont 8 victoires, 1 nul, 1 défaite) mais suivi de près par l’équipe réserve de Borgo qui compte deux petits buts de retard à la différence. Joueur d’Ajaccio entre 2010 et 2013, Andy Delort y redécouvre depuis septembre le football amateur après un raté à Montpellier, pour aider à relancer le club.

Delort dans les pattes.

