S’abonner au mag
  • France
  • AC Ajaccio

Andy Delort s’éclate toujours avec l’AC Ajaccio

CM
Andy Delort s’éclate toujours avec l’AC Ajaccio

Il n’y a pas qu’à la CAN qu’on s’amuse.

Relégué administrativement en Régional 2 l’été dernier, l’AC Ajaccio peut au moins se consoler d’une chose : Andy Delort s’y sent chez lui. L’ancien de la maison a régalé ce dimanche face à Ghiso Prunelli, rappelant qu’il avait quand même fréquenté d’autres pelouses que celles du septième échelon français : celles de Toulouse, Nice et Montpellier, par exemple.

À 33 ans piges, l’ancien international algérien a dégainé la panoplie complète : dribble derrière la jambe, petit pont et passe décisive de l’extérieur du pied. À la réception, Majid Saïd n’avait plus qu’à déguster pour ouvrir le score.

Arrivé à la rescousse en septembre

Le club corse a ensuite doublé la mise pour s’imposer 2-0, confirmant son statut de leader après dix journées (35 points dont 8 victoires, 1 nul, 1 défaite) mais suivi de près par l’équipe réserve de Borgo qui compte deux petits buts de retard à la différence. Joueur d’Ajaccio entre 2010 et 2013, Andy Delort y redécouvre depuis septembre le football amateur après un raté à Montpellier, pour aider à relancer le club.

Delort dans les pattes.

L’AC Ajaccio reprend la compétition à Bonifacio

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!