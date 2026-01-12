Andy Delort colle le premier quintuplé de sa carrière

Dis-moi oui, Andy ! Quelques mois après avoir coulé, l’AC Ajaccio poursuit son opération rédemption sur les terrains corses. Engagée en Régional 2, l’équipe entraînée par Anthony Lippini est actuellement première de son groupe. Elle a enchaîné une cinquième victoire consécutive contre Cargèse (8-2). Les performances du buteur Andy Delort sont à saluer.

Contre la petite commune de l’ouest de la Corse, l’ancien Montpelliérain s’est fait kiffer : il a marqué d’une frappe de l’extérieur du droit, un but de la tête, une frappe lointaine et deux demi-volées. Il inscrit même le premier quintuplé de sa carrière. Riad Nouri était également titulaire.

Premier quintuplé pour Andy Delort ! Notre attaquant s'est encore illustré aujourd'hui en inscrivant 5 buts ! Son humilité, sa présence et son talent force l'admiration. Merci d'être là pour notre club Andy ! Et félicitations à toute l'équipe pour la force collective. On… pic.twitter.com/eDqXKk3Ibw — AC Ajaccio (@ACAjaccio) January 11, 2026

L’Ours et l’Amateur des jardins, fable de Jean de La Fontaine Andy Delort.

Andy Delort s’éclate toujours avec l’AC Ajaccio