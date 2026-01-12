S’abonner au mag
  • Regional 2
  • AC Ajaccio

Andy Delort colle le premier quintuplé de sa carrière

UL
Andy Delort colle le premier quintuplé de sa carrière

Dis-moi oui, Andy ! Quelques mois après avoir coulé, l’AC Ajaccio poursuit son opération rédemption sur les terrains corses. Engagée en Régional 2, l’équipe entraînée par Anthony Lippini est actuellement première de son groupe. Elle a enchaîné une cinquième victoire consécutive contre Cargèse (8-2). Les performances du buteur Andy Delort sont à saluer.

Contre la petite commune de l’ouest de la Corse, l’ancien Montpelliérain s’est fait kiffer : il a marqué d’une frappe de l’extérieur du droit, un but de la tête, une frappe lointaine et deux demi-volées. Il inscrit même le premier quintuplé de sa carrière. Riad Nouri était également titulaire.

L’Ours et l’Amateur des jardins, fable de Jean de La Fontaine Andy Delort.

Andy Delort s’éclate toujours avec l’AC Ajaccio

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

12
Revivez Lille-Lyon (1-2)
Revivez Lille-Lyon (1-2)

Revivez Lille-Lyon (1-2)

Revivez Lille-Lyon (1-2)
32
Revivez Barça-Real (3-2)
Revivez Barça-Real (3-2)

Revivez Barça-Real (3-2)

Revivez Barça-Real (3-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!