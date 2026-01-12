L’ex-président de l’AC Ajaccio Alain Orsoni a été assassiné

Digne d’un épisode de Mafiosa ou de Plaine orientale. La figure du mouvement nationaliste corse et ancien président du club de l’AC Ajaccio Alain Orsoni a été abattu aux obsèques de sa mère ce lundi, révèle une source proche de l’enquête contactée par l’AFP.

Tué d’une seule balle

D’après les informations relayées par France 3 Corse ViaStella, Alain Orsoni, âgé de 72 ans, a été tué par balle dans la commune de Vero et aurait été touché par « un unique projectile ». Le septuagénaire avait déjà échappé à une tentative d’assassinat en 2008, peu après avoir pris la tête de l’AC Ajaccio. Ce drame intervient quelques mois après la débâcle du club corse avec sa rétrogradation en National et son dépôt de bilan en août dernier.

