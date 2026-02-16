S’abonner au mag
Nantes en route pour une terrible série historique ?

Six à la suite. Paris FC, Nice, Lorient, Lyon et Monaco : voici la triste liste des adversaires ayant battu le FC Nantes ces dernières semaines. Depuis leur succès surprise à Marseille, les Canaris ont enchaîné cinq revers de rang, se rapprochant de la pire série de leur histoire en la matière (six). Pour cela, il faut remonter à la saison 1999-2000, sous les ordres de Raynald Denoueix. Finalement douzièmes à l’issue de cette triste campagne, les Nantais s’étaient repris dès la saison suivante en allant chercher le huitième titre de leur histoire.

Une relégation inévitable ?

De quoi donner de l’espoir aux hommes d’Ahmed Kantari ? Pas vraiment, tant son équipe semble cette fois foncer tout droit vers une nouvelle relégation, 17 ans après les allers-retours entre 2007 et 2009. S’ils devaient tristement écrire l’histoire dimanche à la Beaujoire face au Havre, les Canaris sembleraient condamnés au vu du calendrier démentiel qui les attend d’ici le mois de mai (six des sept premiers seront au programme). Avec au milieu de cet enfer deux confrontations avec Metz et Auxerre, leurs deux concurrents directs pour une place en barrages.

Alors, qui croit aux miracles ici ?

