Monaco domine Nantes et fait un bond au classement

Monaco 3-1 Nantes

Buts : Adingra (25e, 28e) pour l’ASM // Centonze pour les Canaris (45e+2)

Carton rouge : Golovin (65e)

Sur une série de deux matchs sans gagner (TCC), Monaco s’est refait la cerise en dominant Nantes ce vendredi soir (3-1). Dès le début de la rencontre, le club de la Principauté affiche ses ambitions et il faut un retour défensif royal de Fabien Centonze pour empêcher Simon Adingra de marquer (15e). Dans la foulée, Anthony Lopes réalise un arrêt décisif sur une tête de Wout Faes (19e), mais la pression est trop forte et les Canaris finissent par craquer. En cinq minutes, la recrue hivernale Adringa claque un doublé avant que le capitaine Denis Zakaria n’enfonce le FCN d’une frappe lourde. Après cette déferlante monégasque, les hommes d’Ahmed Kantari entretiennent un petit espoir en réduisant l’écart grâce à une reprise de volée de Centonze juste avant le retour aux vestiaires (3-1, 45e+2).

L’exclusion sans conséquence de Golovin

Parce que la rencontre semblait trop facile, l’ASM va se mettre toute seule en difficulté à la suite des deux cartons jaunes et donc de l’exclusion d’Alexandre Golovin pour avoir applaudi l’arbitre (65e). À 10 contre 11 durant une trentaine de minutes, Monaco parvient à faire le dos rond et à réaliser un gros coup, puisque le club du Rocher remonte provisoirement à la 7e place au classement. Contrairement au PSG, logiquement battu par Rennes (3-1), les Monégasques ont fait le plein de confiance avant le barrage aller de la Ligue des champions mardi prochain.

Deux salles, deux ambiances.

Le hors-jeu, piège à double tranchant du FC Nantes