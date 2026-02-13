S’abonner au mag
  • L1
  • J22
  • Monaco-Nantes (3-1)

Monaco domine Nantes et fait un bond au classement

TM
Monaco domine Nantes et fait un bond au classement

  Monaco 3-1 Nantes

Buts : Adingra (25e, 28e) pour l’ASM // Centonze pour les Canaris (45e+2)

Carton rouge : Golovin (65e)

Sur une série de deux matchs sans gagner (TCC), Monaco s’est refait la cerise en dominant Nantes ce vendredi soir (3-1). Dès le début de la rencontre, le club de la Principauté affiche ses ambitions et il faut un retour défensif royal de Fabien Centonze pour empêcher Simon Adingra de marquer (15e). Dans la foulée, Anthony Lopes réalise un arrêt décisif sur une tête de Wout Faes (19e), mais la pression est trop forte et les Canaris finissent par craquer. En cinq minutes, la recrue hivernale Adringa claque un doublé avant que le capitaine Denis Zakaria n’enfonce le FCN d’une frappe lourde. Après cette déferlante monégasque, les hommes d’Ahmed Kantari entretiennent un petit espoir en réduisant l’écart grâce à une reprise de volée de Centonze juste avant le retour aux vestiaires (3-1, 45e+2).

L’exclusion sans conséquence de Golovin

Parce que la rencontre semblait trop facile, l’ASM va se mettre toute seule en difficulté à la suite des deux cartons jaunes et donc de l’exclusion d’Alexandre Golovin pour avoir applaudi l’arbitre (65e). À 10 contre 11 durant une trentaine de minutes, Monaco parvient à faire le dos rond et à réaliser un gros coup, puisque le club du Rocher remonte provisoirement à la 7e place au classement. Contrairement au PSG, logiquement battu par Rennes (3-1), les Monégasques ont fait le plein de confiance avant le barrage aller de la Ligue des champions mardi prochain.

Deux salles, deux ambiances.

Le hors-jeu, piège à double tranchant du FC Nantes

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez Rennes-PSG (3-1)
Revivez Rennes-PSG (3-1)

Revivez Rennes-PSG (3-1)

Revivez Rennes-PSG (3-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!