Monaco triomphe à Nantes dans un match spectaculaire

Huit buts. Le public de la Beaujoire a été gâté, ce mercredi soir, mais aurait sans doute préféré voir son FC Nantes gagner. Malheureusement pour les Canaris, Monaco a ramené les trois points dans un match très spectaculaire (3-5).

Nantes 3-5 Monaco

Buts : Guirassy (19e, 45e+6) et Mohamed (80e) pour les Canaris // Coulibaly (6e), Balogun (41e), Akliouche (55e) et Golovin (75e, 90e+4) pour l’ASM

Soir de spectacle.

À la Beaujoire, le Monaco de Pocognoli a enchaîné dans un match dingue où il est venu à bout de Nantes (3-5) pour chiper la deuxième place, tout seul derrière le PSG. Les gars du Rocher ont pu se demander comment ils n’avaient pas pu rentrer aux vestiaires en se trouvant devant au tableau d’affichage, alors que Mamadou Coulibaly avait ouvert le score et Folarin Balogun redonné l’avantage à l’ASM quelques minutes avant la pause.

Des buts, des buts, encore des buts

Sauf que les Canaris avaient de la ressource, un très bon Matthis Abline et le jeune Herba Guirassy pour enfiler le costume de buteur. Pas une fois, mais deux. Le premier cité a d’abord centré pour le second, dont la frappe puissante a scotché Philipp Köhn, avant de jouer au renard pour suivre un tir sur le poteau de Youssef El-Arabi. Quatre buts, quatre montants touchés et de la vie à Nantes. En gros, du plaisir.

✨ Mamadou Coulibaly lance l'AS Monaco avec un enchainement génial !!!! pic.twitter.com/waQcAQSCFS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 29, 2025

Les Nantais auraient quand même préféré moins de spectacle et un match qui tourne dans leur sens. Seulement, c’est Monaco qui a repris sa marche en avant en seconde période et Maghnes Akliouche a bien ouvert son pied pour remettre son équipe devant. L’international français a pu remercier le passeur Kassoum Ouattara, encore décisif vingt minutes pour Aleksandr Golovin.

Tout le monde n’est pas Rennes ou l’OL et il n’était pas question de s’effondrer pour l’ASM. Le scénario aurait bien pu être similaire, c’est en tout cas qu’a laissé croire Mostafa Mohamed en marquant le 3-4 après un nouveau numéro de l’intenable Abline. C’est dans le temps additionnel que Monaco a bouclé son succès, avec un doublé de Golovin, qui a dû s’y reprendre à deux fois pour voir Anthony Lopes allé chercher le ballon dans ses filets pour la cinquième fois de la soirée.

Merci pour la régalade, messieurs.

Nantes (4-3-3) : Lopes – Amian, Awaziem (Centonze, 76e), Tati, Leroux – Mwanga, Kwon (Cozza, 64e), Tabibou (Deuff, 63e) – Guirassy (Camara, 71e), El-Arabi (Mohamed, 71e), Abline. Entraîneur : Luis Castro.

Monaco (3-4-2-1) : Köh – Kehrer, Salisu, Mawissa (Golovin, 69e) – Diatta, Teze, Coulibaly, Ouattara – Akliouche (Fati, 81e), Minamino (Cabral, 69e) – Balogun (Biereth, 73e). Entraîneur : Sébastien Pocognoli.

