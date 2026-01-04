Arbitrage de Lille-Rennes : Nabil Bentaleb voit un autre problème

Il a été assez intelligent pour contenir Bruno Genesio, qui comptait en découdre à la mi-temps.

Lors de la défaite de Lille contre Rennes à domicile, à l’occasion de la dix-septième journée de Ligue 1 et au cours de laquelle les dirigeants des locaux ont dérapé, Nabil Bentaleb a plutôt fait preuve de sang-froid. Le joueur nordiste s’est également arrêté en zone mixe pour évoquer Eric Wattellier, dont les coups de sifflet et le carton rouge adressé à Alexsandro n’ont pas plu à son camp malgré ses justifications raisonnées.

Mais contrairement à d’autres, le milieu de terrain a davantage visé le comportement de l’arbitre que ses décisions : « Il y a l’expulsion d’Alexandro à la treizième minute, mais il n’y a pas que ça. On ne peut pas parler avec l’arbitre, en fait. On n’a pas droit de parler, on ne peut pas communiquer… Forcément, il y a un climat électrique qui s’installe. Il prend sa décision assez rapidement, je lui ai demandé de patienter pour regarder la VAR et d’être sûr de lui avant de prendre une décision d’une telle importance. »

Inutile de crier, patron.

