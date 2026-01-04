L'arbitre Eric Wattellier explique la raison de l'expulsion d'Alexsandro

Mission transparence.

Ce n’est pas tout le temps, mais l’arbitre Eric Wattellier est venu sur le plateau de Ligue 1 +, ce samedi soir, après la rencontre électrique entre Lille et Rennes. Au cœur des débats et à l’origine de la colère lilloise : l’expulsion d’Alexsandro à la 14e minute pour un accrochage sur Breel Embolo qui s’apprêtait à entrer dans la surface sur le côté droit.

L’arbitre assure avoir pris la bonne décision

« Nous sommes dans une situation d’anéantissement d’une occasion de but manifeste qui, comme elle est définie dans la loi 12, demande l’exclusion du défenseur quand un attaquant est en mesure de se créer une occasion nette de but, a développé Wattellier. L’attaquant avait la maîtrise du ballon, il se dirigeait en direction du but, il y avait une proximité avec le but. Tous les éléments étaient réunis pour exclure le défenseur fautif. »

Avant de poursuivre : « C’est une décision incontournable et qui doit être prise, que ce soit à la 1ère ou à la 90e minute, car elle répond à des critères de la loi du jeu. Il n’y a pas de question de timing sur ce genre de décision, c’est un carton rouge qui devait être distribué. Je ne fais pas cas de ce qui se passe par le passé (il avait arbitré le derby perdu par le LOSC contre Lens en septembre avec plusieurs décisions contestées, NDLR) et je prends des décisions au regard des lois du jeu. »

De son côté, le club nordiste a préféré passer en mode silence radio. Olivier Létang ne s’est pas présenté en zone mixte après la rencontre et, chose rare, Bruno Genesio a préféré ne pas se rendre en conférence de presse, passage pourtant obligatoire pour les entraîneurs après un match.

Idéal pour préparer les matchs à venir contre l’OL et le PSG.

Rennes met un Lille en colère à terre