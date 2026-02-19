S’abonner au mag
Plus d’une centaine de matchs reportés dans l’Aude à cause des intempéries

Ode à l’eau. Entre le passage des tempêtes Nils et Pedro, c’est peu dire que le département de l’Aude a pris un sacré coup sur la caboche. Depuis un mois, ce sont pas moins de 130 matchs qui ont été reportés à l’échelle du district, un record !

À en croire le quotidien La Dépêche, il ne faut pas chercher très loin pour comprendre les raisons de cette accumulation. Le département ne dispose que de deux terrains synthétiques, l’un à Bram et l’autre à Carcassonne. De plus, dans la préfecture, la municipalité a pris un arrêté pour interdire l’accès aux gazons traditionnels, inondés et impraticables selon le maire, rapporte France 3. Pas de quoi arranger les affaires des 11 000 licenciés audois (et à l’œil).

« Les bénévoles sont épuisés »

« Le calendrier est désormais saturé. Nous allons devoir reprogrammer de nombreux matchs en semaine. Cela signifie parfois faire 40, 60 voire 80 kilomètres pour jouer à 20 heures un mardi ou un mercredi soir », déplore Pierre Micheau, président du District, dans les colonnes de La Dépêche.

« Les risques de blessure augmentent avec l’enchaînement des rencontres. Ce type d’organisation n’aide pas et ne favorise pas l’engagement dans le football amateur », ajoute M. Micheau, qui précise que « les bénévoles sont épuisés » et appelle les pouvoirs publics à « sortir d’une logique de gestion permanente de crise ». « Si nous voulons préserver nos compétitions, soutenir nos clubs et sécuriser l’avenir du football audois, il faut moderniser nos infrastructures », conclut-il.

Ça tombe bien, les municipales, c’est dans trois semaines.

